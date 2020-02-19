«Сталинградская битва сквозь очки виртуальной реальности». Гостей молодёжного форума в Перми ждет много интересного

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:31:01+03:00

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В следующую субботу, 29 февраля, на площадке «Завода Шпагина», в цехе Д1, начнется зимняя сессия краевого Молодёжного форума.

Заявиться для участия в нем можно до 28 февраля в системе АИС «Молодежь России». Заявки подали уже более шести сотен молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Информация о том, как будет проходить форму, прозвучала на заседании краевого правительства. Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что благодаря форуму молодые прикамцы должны получить не только ресурсы на реализацию своих идей, но также возможность трудоустройства и дальнейшего развития в конкретной сфере деятельности.

- Мы должны использовать эту площадку с точки зрения того, что молодой человек, проявляя инициативу, смекалку, должен понимать, что ему могут предложить работу или карьерный рост, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Для этого необходимо в дальнейшем организовывать встречи с представителями действующих предприятий и бизнесменами, на которых ребята смогут презентовать свои идеи.

Как рассказала руководитель Агентства по туризму и молодёжной политике Юлия Ветошкина, участников форума ждёт насыщенная образовательная программа.

- Первый блок - образовательный, состоящий из практик-сессий, воркшопов и открытых лекций по трём направлениям: социальное проектирование, молодёжное предпринимательство и медиа-направление, второй - практический, - отметила она. - На форуме студенты и школьники получат возможность пообщаться с единомышленниками и задать вопросы экспертам.

По итогам конкурса авторы проектов-победителей будут награждены денежными премиями, лучшие проекты рекомендуют для участия в конкурсах с грантовой поддержкой.

Участников форума ожидает много интересного. В частности, - интерактив «Сталинградская битва», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ребята в специальных очках виртуальной реальности (VR) смогут познакомиться с ходом военных действий и событий тех лет. Также гостей ждут мастер-классы по скейтбордингу, обучению навыкам оказания первой помощи, медиахакатон.

С 29 февраля в режиме реального времени пройдет онлайн-трансляция в группе форума «ВКонтакте» - те, у кого нет возможности стать участником, смогут послушать выступления приглашенных экспертов. Записи будут сохранены в группе форума.

Главным хэштегом молодёжного форума уже второй год подряд является - #нужные_люди. Кроме того, подписчики группы «Молодёжный форум. Пермский период» в социальной сети «ВКонтакте» выберут еще один хэштег к форуму, который участники будут использовать в своих постах о нем 29 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU