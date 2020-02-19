Пермские теплоэнергетики провели первые в этом году рейды по взысканию долгов за тепло и горячую воду

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:59:49+03:00

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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел первые в 2020 году рейды по взысканию задолженности за услуги отопления и горячей воды в Орджоникидзевском районе Перми. Энергетики действовали совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. В общей сложности посещено более 10 адресов неплательщиков из числа физических лиц, которые не оплатили услуги теплоснабжения на 1,5 млн рублей. По итогам проведенных рейдов было изъято имущество должников: бытовая и компьютерная техника.

Прошедшие рейды положили начало большой кампании 2020 года, в ходе которой взыскание задолженности будет проведено в отношении всех потребителей, имеющих долги за тепло и горячую воду. По состоянию на конец декабря 2019 года, в Пермском крае общая сумма долгов физических лиц перед «ЭнергосбыТ Плюс» превышает 2 млрд рублей. В Пермском филиале компании отмечают, что на сегодняшний день в работе находится около 40 тыс. исполнительных документов по долгам за отопление и горячее водоснабжение.

Энергетики напоминают, что клиенты, которые пренебрегают своевременным исполнением своих обязанностей по оплате коммунальных ресурсов, несут ответственность, предусмотренную законом. «В текущем году количество рейдов по должникам за тепло и горячую воду значительно вырастет. В те адреса, на которых должник не открыл дверь или отсутствовал, будут организованы повторные выезды. Охвачены будут все лица, задолжавшие за тепло и горячую воду более, чем за 2 платежных периода», — говорит руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Анжела Антонихина.

ИСТОЧНИК KP.RU