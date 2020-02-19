2020-02-19T14:51:44+03:00
Общество

В Перми 165 пар сыграют свадьбу 20 февраля

Из-за красивой даты количество желающих заключить брак увеличилось в несколько раз
Лилия Абибулаева
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В этот день для влюбленных создадут особую праздничную атмосферуВ этот день для влюбленных создадут особую праздничную атмосферуФото: архив "КП"
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На четверг предпоследней неделе февраля выпала очередная красивая дата - 20.02.2020. Узаконить отношения в этот день решили 165 пар пермяков.

В районных отделениях зафиксирован настоящий бум будущих молодоженов. Всего подано 165 заявлений, из них в Дзержинский отдел – 19 заявлений, в Мотовилихинский – 55, в Орджоникидзевский – 10, в Индустриальный – 32, в Свердловский – 20, в Кировский – 14 и в Ленинский – 15.

В этот день для влюбленных создадут особую праздничную атмосферу.

- 20 февраля – востребованная дата у молодоженов Перми. В наших отделах все готово для их встречи. Мы хотели бы, чтобы будущие супруги запомнили этот день и сохранили на всю жизнь любовь и преданность, - отмечает начальник управления ЗАГС администрации Перми Светлана Бердникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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