2020-02-19T13:59:18+03:00
Общество

Дмитрий Махонин представил нового и.о. руководителя аппарата Правительства Прикамья

Новый пост занял Елена Анисимова
Лилия Абибулаева
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В 2011 году назначена руководителем аппарата администрации Перми. Фото: Правительство ПрикамьяВ 2011 году назначена руководителем аппарата администрации Перми. Фото: Правительство Прикамья
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В четверг, 19 февраля, на заседании правительства Дмитрий Махонин представил нового исполняющего обязанности руководителя Правительства Пермского края. Им стала Елена Анисимова.

Врио губернатора отметил, что Елена Анисимова обладает большим опытом и понимает принципы работы с правительством со стороны муниципального служащего, и с другой стороны.

-У нас с вами произошли небольшие кадровые изменения - хочу представить нового руководителя Аппарата Правительства - Елена Леонидовна Анисимова. Елена Леонидовна является опытным управленцем: работала и в администрации Перми, и в Чусовом, - отметил Дмитрий Махонин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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