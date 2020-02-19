Дмитрий Махонин представил нового и.о. руководителя аппарата Правительства Прикамья
В четверг, 19 февраля, на заседании правительства Дмитрий Махонин представил нового исполняющего обязанности руководителя Правительства Пермского края. Им стала Елена Анисимова.
Врио губернатора отметил, что Елена Анисимова обладает большим опытом и понимает принципы работы с правительством со стороны муниципального служащего, и с другой стороны.
-У нас с вами произошли небольшие кадровые изменения - хочу представить нового руководителя Аппарата Правительства - Елена Леонидовна Анисимова. Елена Леонидовна является опытным управленцем: работала и в администрации Перми, и в Чусовом, - отметил Дмитрий Махонин.
ИСТОЧНИК KP.RU