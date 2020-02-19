2020-02-19T13:01:36+03:00
Общество

В Перми скончалась легенда городского хореографического училища

Татьяна Калиниченко ушла из жизни 18 февраля
Лилия Абибулаева
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Целых 55 лет Татьяна Калиниченко была концертмейстером высочайшей квалификации. Фото: пермское хореографическое училищеЦелых 55 лет Татьяна Калиниченко была концертмейстером высочайшей квалификации. Фото: пермское хореографическое училище
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На 74 году жизни скончалась Татьяна Калиниченко - настоящая легенда пермского хореографического училища. Об этом сообщили на странице заведения в социальных сетях.

Целых 55 лет Татьяна Калиниченко была концертмейстером высочайшей квалификации, являлась участником российских и международных конкурсов артистов балета в качестве концертмейстера. А также 19 лет она возглавляла методическое объединение концертмейстеров ПГХУ.

Она обладает званиями «Заслуженный работник культуры РФ» и «Ветеран труда».

Прощание с Татьяной Калиниченко состоится 20 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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