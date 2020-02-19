В Перми скончалась легенда городского хореографического училища
Татьяна Калиниченко ушла из жизни 18 февраля
Целых 55 лет Татьяна Калиниченко была концертмейстером высочайшей квалификации. Фото: пермское хореографическое училище
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На 74 году жизни скончалась Татьяна Калиниченко - настоящая легенда пермского хореографического училища. Об этом сообщили на странице заведения в социальных сетях.
Целых 55 лет Татьяна Калиниченко была концертмейстером высочайшей квалификации, являлась участником российских и международных конкурсов артистов балета в качестве концертмейстера. А также 19 лет она возглавляла методическое объединение концертмейстеров ПГХУ.
Она обладает званиями «Заслуженный работник культуры РФ» и «Ветеран труда».
Прощание с Татьяной Калиниченко состоится 20 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU