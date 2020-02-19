2020-02-19T12:39:00+03:00
Общество

В Прикамье при ремонте дорог нашли нарушения на 87 миллионов рублей

Всего на ремонт выделяли 229 миллионов рублей
Лилия Абибулаева
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Подрядчики несвоевременно сдавали объекты, при этом штрафы с них не взыскивались.Подрядчики несвоевременно сдавали объекты, при этом штрафы с них не взыскивались.Фото: Василий Вахрин
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Контрольно-счетная палата Пермского края выявила нарушения в расходовании субсидии регионального бюджета. Всего на ремонт дорог из регионального бюджета выделили 229 миллионов рублей.

Издание «Business Class» сообщает о том, что эксперты нашли нарушения на 87 миллионов рублей. Согласно надзорному органу стоимость ремонта дорог в Прикамье завышена. Однако это не единственное нарушение. Также подрядчики несвоевременно сдавали объекты, при этом штрафы с них не взыскивались. А заказчики поздно оплачивали выполненные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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