Пермячке пришлось обратиться в суд, чтобы ее ребенок пошел в детский сад
В Перми женщина добилась место ребенку в детском саду через суд.
Дочке женщины нужно было идти в детский сад, но в департаменте образования Ленинского района пермячке отказались предоставить место. Ответ женщину не устроил, и она обратилась в суд.
Ленинский районный суд встал на сторону женщины. Девочка достигла установленного законом возраста и имеет право получить дошкольное образование. А отсутствие мест - не аргумент для отказа.
- Обязанность по предоставлению ребенку места с учетом требований территориальной доступности Ленинский районный суд возложил на Департамент образования администрации, - сообщили в пресс-службе суда.
ИСТОЧНИК KP.RU