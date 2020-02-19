Пермячке пришлось обратиться в суд, чтобы ее ребенок пошел в детский сад

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:24:49+03:00

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В Перми женщина добилась место ребенку в детском саду через суд.

Дочке женщины нужно было идти в детский сад, но в департаменте образования Ленинского района пермячке отказались предоставить место. Ответ женщину не устроил, и она обратилась в суд.

Ленинский районный суд встал на сторону женщины. Девочка достигла установленного законом возраста и имеет право получить дошкольное образование. А отсутствие мест - не аргумент для отказа.

- Обязанность по предоставлению ребенку места с учетом требований территориальной доступности Ленинский районный суд возложил на Департамент образования администрации, - сообщили в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU