«Бил кочергой по телу». В Прикамье мужчину осудили за истязание сожительницы
Ему дали условный срок
Ему дали условный срокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермском крае вынесли приговор 63-летнему местному жителю поселка Кабраты. Его признали виновным в истязании сожительницы.
Об избиении женщины сообщили врачи гаинской больницы, куда потерпевшую привезли с побоями.
Сотрудники полиции установили, что травмы ей нанес сожитель. Мужчина избивал возлюбленную в течение месяца. Из-за ревности мужчина осужденный бил женщину ногами и руками, иногда кочергой по различным частям тела.
Мужчину осудили на 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно
ИСТОЧНИК KP.RU