2020-02-19T12:04:38+03:00
Происшествия

«Бил кочергой по телу». В Прикамье мужчину осудили за истязание сожительницы

Ему дали условный срок
Лилия Абибулаева
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Ему дали условный срокЕму дали условный срокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермском крае вынесли приговор 63-летнему местному жителю поселка Кабраты. Его признали виновным в истязании сожительницы.

Об избиении женщины сообщили врачи гаинской больницы, куда потерпевшую привезли с побоями.

Сотрудники полиции установили, что травмы ей нанес сожитель. Мужчина избивал возлюбленную в течение месяца. Из-за ревности мужчина осужденный бил женщину ногами и руками, иногда кочергой по различным частям тела.

Мужчину осудили на 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно

ИСТОЧНИК KP.RU

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