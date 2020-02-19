«Бил кочергой по телу». В Прикамье мужчину осудили за истязание сожительницы

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:04:38+03:00

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В Пермском крае вынесли приговор 63-летнему местному жителю поселка Кабраты. Его признали виновным в истязании сожительницы.

Об избиении женщины сообщили врачи гаинской больницы, куда потерпевшую привезли с побоями.

Сотрудники полиции установили, что травмы ей нанес сожитель. Мужчина избивал возлюбленную в течение месяца. Из-за ревности мужчина осужденный бил женщину ногами и руками, иногда кочергой по различным частям тела.

Мужчину осудили на 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно

ИСТОЧНИК KP.RU