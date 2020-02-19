В Прикамье запустят теплоход до Усолья
Первый рейс он совершил в июне
На пароходе могут ввести единый билет, по которому можно будет попасть не только на борт, но и в музей.Фото: Василий Вахрин
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Теплоход сообщением «Пермь - Усолье» планируют запустить в июне. Об этом сообщает издание «Ъ-Прикамье» со ссылкой на председателя ОАО «СК Камское речное пароходство» Михаила Антонова.
Двухпалубный теплоход «Василий Чапаев» хотят запустить уже в июне. Судно пойдет по маршруту «Пермь-Усолье», но также будет заходить в Хохловку и Демидково. А впоследствии моежт охватить Осу и Оханск. На пароходе могут ввести единый билет, по которому можно будет попасть не только на борт, но и в музей.
ИСТОЧНИК KP.RU