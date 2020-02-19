В Перми закрыли ледовые городки

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:19:18+03:00

Их начали разбирать на этой неделе

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В Перми в ближайшие дни ожидается аномально теплая погода. Из-за этого уже отменены бесплатные массовые катания и закрыты ледовые городки.

На недели дневная температура может достигнуть +2 градусов. Ледовые скульптуры в городках начинают таять и могут представлять угрозу маленьким пермякам.

Во всех районах города ледовые городки уже заканчивают свою работу. На этой неделе их уже начали разбирать. Однако главный ледовый городок на пермской эспланаде вновь откроют после 22 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU