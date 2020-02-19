2020-02-19T11:19:18+03:00
Общество

В Перми закрыли ледовые городки

Их начали разбирать на этой неделе
Лилия Абибулаева
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Главный ледовый городок на пермской эспланаде вновь откроют после 22 февраля.Главный ледовый городок на пермской эспланаде вновь откроют после 22 февраля.Фото: Василий Вахрин
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В Перми в ближайшие дни ожидается аномально теплая погода. Из-за этого уже отменены бесплатные массовые катания и закрыты ледовые городки.

На недели дневная температура может достигнуть +2 градусов. Ледовые скульптуры в городках начинают таять и могут представлять угрозу маленьким пермякам.

Во всех районах города ледовые городки уже заканчивают свою работу. На этой неделе их уже начали разбирать. Однако главный ледовый городок на пермской эспланаде вновь откроют после 22 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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