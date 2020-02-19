Варианты подарков на 23 февраля в редакции «КП-Пермь»
День защитника отечества уже на носу. Хочется выбрать своему мужчине лучший подарок. Ну, а что может быть лучше книги? Она поможет стать вашему мужчине успешнее, энергичнее, подарит новые знания и хорошее настроение.
Редакция «Комсомольской правды» в Перми предлагает обратить внимание на праздничную коллекцию книг.
Что можно купить в редакции «КП-Пермь» к 23 февраля?
-«Apple. Как заработать миллион долларов» - 300 рублей
-«Слава Блогу» Евгений Фист - 300 рублей
-«Культ личности. Стратегия мощного персонального бренда». Елена Вос - 300 рублей
-«Игры Мангалов» - 500 рублей
-«Душа нараспашку» - 300 рублей
Успевай! Количество книг ограничено. Акция действует до 29 февраля.
Только в редакции "КП-Пермь" по адресу улица Н. Островского, 76б.
ИСТОЧНИК KP.RU