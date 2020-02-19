2020-02-19T11:17:48+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Варианты подарков на 23 февраля в редакции «КП-Пермь»

Коллекция книг уже ждет в редакции
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--Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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День защитника отечества уже на носу. Хочется выбрать своему мужчине лучший подарок. Ну, а что может быть лучше книги? Она поможет стать вашему мужчине успешнее, энергичнее, подарит новые знания и хорошее настроение.

Редакция «Комсомольской правды» в Перми предлагает обратить внимание на праздничную коллекцию книг.

Что можно купить в редакции «КП-Пермь» к 23 февраля?

-«Apple. Как заработать миллион долларов» - 300 рублей

-«Слава Блогу» Евгений Фист - 300 рублей

-«Культ личности. Стратегия мощного персонального бренда». Елена Вос - 300 рублей

-«Игры Мангалов» - 500 рублей

-«Душа нараспашку» - 300 рублей

Успевай! Количество книг ограничено. Акция действует до 29 февраля.

Только в редакции "КП-Пермь" по адресу улица Н. Островского, 76б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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