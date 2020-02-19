После гибели трех человек на пожаре в Прикамье делом заинтересовались

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:08:38+03:00

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В Пермском крае сгорел одноэтажный деревянный дом в деревне Мичурино Чусовского района. Когда на место приехали пожарные дом был полностью в огне.

После того, как пламя удалось потушить, в здании обнаружили тела троих человек: 58-летний хозяин дома, его 56-летняя сожительница и находившаяся у них в гостях 33-летняя местная жительница.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели трех человек на пожаре. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. Также назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, чтобы установить причины возгорания.

После проверки будет принять законное процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU