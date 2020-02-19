После гибели трех человек на пожаре в Прикамье делом заинтересовались
В Пермском крае сгорел одноэтажный деревянный дом в деревне Мичурино Чусовского района. Когда на место приехали пожарные дом был полностью в огне.
После того, как пламя удалось потушить, в здании обнаружили тела троих человек: 58-летний хозяин дома, его 56-летняя сожительница и находившаяся у них в гостях 33-летняя местная жительница.
Следователи устанавливают обстоятельства гибели трех человек на пожаре. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. Также назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, чтобы установить причины возгорания.
После проверки будет принять законное процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU