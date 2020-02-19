В Прикамье из автобуса выпала пассажирка

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:53:03+03:00

Ее осмотрели врачи «скорой помощи» и назначили ей амбулаторное лечение. Фото: Василий Вахрин

А сначала женщину зажало в дверях

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В Соликамске 18 февраля произошло ЧП в пассажирском автобусе. 58-летняя местная жительница зашла в автобус на остановке. Однако водитель слишком быстро начал движение и закрыл двери. Женщину зажало, а через некоторое время она выпала из автобуса.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что по факту возбуждено административное расследование. Женщина получила травмы. Ее осмотрели врачи «скорой помощи» и назначили ей амбулаторное лечение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ДТП на трассе в Пермском крае погибли люди.

ИСТОЧНИК KP.RU