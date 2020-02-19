В Перми работает преподаватель с синдромом Дауна

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:42:23+03:00

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В Пермской краевой организации «Всероссийское общество инвалидов» работает преподаватель с синдромом Дауна. Алексею Захарову сейчас 36 лет. Он с детства обожает литературу. Любит читать книги, учить наизусть стихи.

Своими знаниями Андрей решил поделиться с детьми с таким же, как и у него недугом. Он учит их правильно произносить слова, выражать свои мысли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/761575" frameborder="0"></iframe> Перми преподавателем работает мужчина с синдромом Дауна.Андрею Захарову из Пермского края при рождении поставили диагноз - синдром Дауна. Мужчина всю жизнь был расположен к литературе - много читал, учил наизусть стихи. А еще ему хотелось передать свои знания и привить любовь к чтению кому-то еще. Сейчас Андрею 36 лет, и он первый учитель в России с таким заболеванием.

Родители детей с синдромом Дауна, которые занимаются в этом центре, отмечают, что Андрей для них символ надежды, что их ребенок тоже сможет говорить. Сотрудники центра и коллеги Андрея подчеркивают, что он очень любит то, чем занимается, и обладает огромным терпением, которое необходимо при работе с особенными детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU