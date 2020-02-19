2020-02-19T08:46:08+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Ремонтно-производственному управлению филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» исполнилось 90 лет

Это старейшее подразделение предприятия. Это старейшее подразделение предприятия
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Сейчас ремонтная служба «Азота» насчитывает 417 сотрудников. Фото:"Азот"Сейчас ремонтная служба «Азота» насчитывает 417 сотрудников. Фото:"Азот"
Изменить размер текста:

Ремонтно-производственному управлению филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» исполнилось 90 лет. Это старейшее подразделение предприятия.

В конце января 1930 года, когда строительство Березниковского химкомбината только набирало обороты, начал выполнять заказы для нужд стройки механический городок комбината. Входившие в него мастерские предназначались для обеспечения как монтажных работ в процессе строительства, так и потребности комбината после пуска в эксплуатацию.

Сейчас ремонтная служба «Азота» насчитывает 417 сотрудников. За сезон капитальных ремонтов азотчики монтируют, внедряют и ремонтируют тысячи единиц оборудования. Только за прошлый год проведена глобальная ремонтная компания: на производстве аммиака смонтирована современная система противоаварийной защиты, на агрегате № 1 производства аммиака заменены уплотнения компрессора природного газа с масляных на сухие газовые. Также установлена система автоматического регулирования на компрессорах синтеза газа и технологического воздуха. В цехе № 5 заменили два теплообменника, выполнили первый этап реконструкции напорных коллекторов водооборотного цикла ВОЦ-7 в отделении Б. В отделении А смонтировали схемы подачи оборотной воды с водооборотных циклов ВОЦ-1 и ВОЦ-2. В цехе № 3 – водоустойчивой аммиачной селитры смонтирован новый промыватель сокового пара и заменено фланцевое соединение на аппарате ИТН. В отделении А – гранулированной аммиачной селитры модернизирован аппарат «кипящего слоя» на агрегате №2 и подогреватель азотной кислоты на агрегате №1. В цехе нитрит-нитратных солей установлена новая пульсационная центрифуга и заменён холодильник-конденсатор. В ремонт и модернизацию оборудования в 2019 году «Азот» инвестировал 2,8 млрд рублей.

В ремонтно-производственном управлении работают профессионалы своего дела: кузнецы, токари, фрезеровщики, слесари-ремонтики, сварщики, гуммировщики, антикоррозийщики, а также представители других профессий. Раз в три года на предприятии оценивают уровень квалификации рабочих на специальных экзаменах.

Также сотрудники РПУ защищают честь завода на городских и краевых конкурсах профессионального мастерства. Так, например, сварщики-азотчики не раз становились лучшими среди сварщиков всего Прикамья. В РПУ работают четверо специалистов сварочного производства, имеющих чемпионские звания, это Михаил Елькин, Андрей Норин, Эдуард Шамсвалеев и Андрей Саламонов.

Андрей Шахматов, начальник ремонтно-производственного управления филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Сегодня наше подразделение состоит из ремонтно-механического цеха, цеха централизованного ремонта, бюро технического контроля, производственно-технического бюро. В начале юбилейного для нас года к нам присоединилось ещё одно бюро – диагностическое. Главным показателем и главным достижением является результат нашей работы. Каждый год увеличиваются суммы, которые компания «УРАЛХИМ» выделяет на проведение капитальных ремонтов. Поэтому сейчас для нас главное – двигаться только вперёд, работать в одной команде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонтно-производственному управлению филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» исполнилось 90 лет
«Поехали на выезд и поплыли». «Молот-Прикамье» уступил "Зауралью" в последнем матче сезоне
«Машины загорелись» В ДТП на трассе в Пермском крае погибли люди
«Разлетелся по всей дороге». В Перми внедорожник столкнулся с автобусом
«Все было в огне». На пожаре в Прикамье погибли три человека
В Перми с поста замглавы администрации губернатора ушел Дмитрий Пучко
В выходные три района Перми останутся без воды
В Перми из-за теплой погоды закрыли городские катки
«У малыша искусаны голова и шея». Бродячую собаку, напавшую на 2-летнего ребенка, доставили в приют
В состав сборной России по баскетболу вошли два игрока «Пармы»
«Пациентов эвакуировали». В Прикамье в городской больнице произошел пожар
В Прикамье родители жестоко избивали своих пятерых детей
В Прикамье закрыли опасное для здоровья кафе
В Прикамье Арменка из «Реальных пацанов» будет сдавать ЕГЭ вместе с дочкой
В пяти районах Пермского края вводят карантин
Руководитель аппарата администрации Елена Анисимова переходит в правительство Прикамья
Из Перми откроют прямой перелет до Еревана
В Пермь привезут главный хоккейный трофей - «Кубок Гагарина»
В Перми в гараже нашли тела молодого мужчины и его подруги
«Пермская езда» или «Зеленая миля»? Пермяки предлагают название для транспортной карты
Появилось видео с места аварии в Перми, где погиб мужчина
В Перми сборная России по баскетболу сразится с командой Северной Македонии
«Чудом смогла вырваться». В Прикамье отчим надругался над падчерицей