19 Февр. 2020 2020-02-19T08:46:08+03:00

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Ремонтно-производственному управлению филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» исполнилось 90 лет. Это старейшее подразделение предприятия.

В конце января 1930 года, когда строительство Березниковского химкомбината только набирало обороты, начал выполнять заказы для нужд стройки механический городок комбината. Входившие в него мастерские предназначались для обеспечения как монтажных работ в процессе строительства, так и потребности комбината после пуска в эксплуатацию.

Сейчас ремонтная служба «Азота» насчитывает 417 сотрудников. За сезон капитальных ремонтов азотчики монтируют, внедряют и ремонтируют тысячи единиц оборудования. Только за прошлый год проведена глобальная ремонтная компания: на производстве аммиака смонтирована современная система противоаварийной защиты, на агрегате № 1 производства аммиака заменены уплотнения компрессора природного газа с масляных на сухие газовые. Также установлена система автоматического регулирования на компрессорах синтеза газа и технологического воздуха. В цехе № 5 заменили два теплообменника, выполнили первый этап реконструкции напорных коллекторов водооборотного цикла ВОЦ-7 в отделении Б. В отделении А смонтировали схемы подачи оборотной воды с водооборотных циклов ВОЦ-1 и ВОЦ-2. В цехе № 3 – водоустойчивой аммиачной селитры смонтирован новый промыватель сокового пара и заменено фланцевое соединение на аппарате ИТН. В отделении А – гранулированной аммиачной селитры модернизирован аппарат «кипящего слоя» на агрегате №2 и подогреватель азотной кислоты на агрегате №1. В цехе нитрит-нитратных солей установлена новая пульсационная центрифуга и заменён холодильник-конденсатор. В ремонт и модернизацию оборудования в 2019 году «Азот» инвестировал 2,8 млрд рублей.

В ремонтно-производственном управлении работают профессионалы своего дела: кузнецы, токари, фрезеровщики, слесари-ремонтики, сварщики, гуммировщики, антикоррозийщики, а также представители других профессий. Раз в три года на предприятии оценивают уровень квалификации рабочих на специальных экзаменах.

Также сотрудники РПУ защищают честь завода на городских и краевых конкурсах профессионального мастерства. Так, например, сварщики-азотчики не раз становились лучшими среди сварщиков всего Прикамья. В РПУ работают четверо специалистов сварочного производства, имеющих чемпионские звания, это Михаил Елькин, Андрей Норин, Эдуард Шамсвалеев и Андрей Саламонов.

Андрей Шахматов, начальник ремонтно-производственного управления филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Сегодня наше подразделение состоит из ремонтно-механического цеха, цеха централизованного ремонта, бюро технического контроля, производственно-технического бюро. В начале юбилейного для нас года к нам присоединилось ещё одно бюро – диагностическое. Главным показателем и главным достижением является результат нашей работы. Каждый год увеличиваются суммы, которые компания «УРАЛХИМ» выделяет на проведение капитальных ремонтов. Поэтому сейчас для нас главное – двигаться только вперёд, работать в одной команде.

ИСТОЧНИК KP.RU