2020-02-19T08:10:29+03:00
Спорт

«Поехали на выезд и поплыли». «Молот-Прикамье» уступил "Зауралью" в последнем матче сезоне

Пермяки проиграли со счетом 2:5
Лилия Абибулаева
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"Молот" не вышел в плей-офф в этом сезоне. Фото: "Молот-Прикамье""Молот" не вышел в плей-офф в этом сезоне. Фото: "Молот-Прикамье"
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Накануне состоялся последний матч пермской хоккейной команды «Молот-Прикамье» в этом сезоне. Несмотря на три сокрушительные победы подряд, «Молот» проиграл последнюю игру с «Зауральем» и не попал в плей-оф.

Пермяки играли на выезде. Две единственные шайбы в ворота соперников забросили Владимир Королев и Дмитрий Воробьев.

Главный тренер хоккейного клуба подчеркнул подъем хоккеистов на домашних матча и неважную игру на выезде.

- Поехали на выезд и поплыли. Сегодня в первом периоде по нашим воротам совершили девять бросков – пропустили три гола. Очень сложно тут что-то комментировать. Если вратарь играет, то можно проиграть и выиграть. Если вратарь не играет, то выиграть невозможно. Потом начали прикладывать определенные усилия, догонять, практически достали соперника, сделали счет 3:2 и увлеклись всеми этими событиями – допустили оплошности в своей зоне и пропустили в пустые ворота, потому что уже рисковали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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