2020-02-19T07:56:36+03:00
Происшествия

«Машины загорелись» В ДТП на трассе в Пермском крае погибли люди

Информация уточняется
Лилия Абибулаева
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Количество погибших уточняется. Фото:ГУ МВД по Пермскому краюКоличество погибших уточняется. Фото:ГУ МВД по Пермскому краю
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В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого погибли люди. По информации ГУ МВД по Пермскому краю, аварии произошла в 8:45 19 февраля на трассе Полазна-Чусовой.

На трассе столкнулись автомобиль УАЗ и «Фиат Дукат». После столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительной информации, в салоне находились люди.

Причины аварии и количество погибших уточняется. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и другие экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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