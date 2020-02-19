«Машины загорелись» В ДТП на трассе в Пермском крае погибли люди
Информация уточняется
Количество погибших уточняется. Фото:ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:
В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого погибли люди. По информации ГУ МВД по Пермскому краю, аварии произошла в 8:45 19 февраля на трассе Полазна-Чусовой.
На трассе столкнулись автомобиль УАЗ и «Фиат Дукат». После столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительной информации, в салоне находились люди.
Причины аварии и количество погибших уточняется. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и другие экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU