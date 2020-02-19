«Разлетелся по всей дороге». В Перми внедорожник столкнулся с автобусом

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:41:52+03:00

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В Свердловском районе Перми произошла авария, в результате которой пострадал мужчина.

ДТП произошло вечером 18 февраля на улице Стахановская. Пассажирский автобус столкнулся с внедорожником.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, иномарка «Volkswagen Tiguan» врезался в пассажирский автобус. От удара части иномарки разлетелись по всей дороге.

Фото: Intagram @chp_59

Очевидцы сообщают, что из-за аварии пострадал водитель автомобиля. Его отправили в больницу. Среди пассажиров автобуса, по предварительной информации, пострадавших нет.

Информация о ДТП уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU