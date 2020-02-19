«Разлетелся по всей дороге». В Перми внедорожник столкнулся с автобусом
В Свердловском районе Перми произошла авария, в результате которой пострадал мужчина.
ДТП произошло вечером 18 февраля на улице Стахановская. Пассажирский автобус столкнулся с внедорожником.
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, иномарка «Volkswagen Tiguan» врезался в пассажирский автобус. От удара части иномарки разлетелись по всей дороге.
Фото: Intagram @chp_59
Очевидцы сообщают, что из-за аварии пострадал водитель автомобиля. Его отправили в больницу. Среди пассажиров автобуса, по предварительной информации, пострадавших нет.
Информация о ДТП уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU