«Все было в огне». На пожаре в Прикамье погибли три человека

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:02:50+03:00

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В Пермском крае произошел пожар. Сообщение о возгорание поступило в 3:12 19 февраля. Горел дом в деревне Мичурино Чусовского городского округа.

На место незамедлительно выехали 32 человека личного состава и 12 единиц техники. Когда пожарные приехали на место, все было объято огнем.

Площадь пожара составила 30 кв. метров. Только потушив пламя внутри обнаружили троих погибших.

На место ЧП выехали специалисты МЧС России по Пермскому краю и следователи. Обстоятельства и причина возникновения пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU