2020-02-19T07:02:50+03:00
Происшествия

«Все было в огне». На пожаре в Прикамье погибли три человека

Возгорание произошло ночью 19 февраля
Лилия Абибулаева
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Обстоятельства и причина возникновения пожара устанавливаютсОбстоятельства и причина возникновения пожара устанавливаютсФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае произошел пожар. Сообщение о возгорание поступило в 3:12 19 февраля. Горел дом в деревне Мичурино Чусовского городского округа.

На место незамедлительно выехали 32 человека личного состава и 12 единиц техники. Когда пожарные приехали на место, все было объято огнем.

Площадь пожара составила 30 кв. метров. Только потушив пламя внутри обнаружили троих погибших.

На место ЧП выехали специалисты МЧС России по Пермскому краю и следователи. Обстоятельства и причина возникновения пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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