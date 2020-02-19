В Перми с поста замглавы администрации губернатора ушел Дмитрий Пучко
Распоряжение об увольнении было подписано 17 февраля
В Перми господин Пучко работает с 2017Фото: Василий Вахрин
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В правительстве Пермского края произошли очередные кадровые изменения. Свой пост покинул заместитель администрации губернатора Дмитрий Пучко. Об это сообщает «Ъ-Прикамье».
По информации издания, распоряжение об увольнении подписал 17 февраля врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.
Дмитрий Пучко был в команде бывшего губернатора Максима Решетникова и входил в число ключевых политических менеджеров в регионе. В Перми господин Пучко работает с 2017 года. В 2018 году Дмитрий Пучко был назначен заместителем руководителя администрации губернатора
ИСТОЧНИК KP.RU