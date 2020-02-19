В выходные три района Перми останутся без воды

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:37:57+03:00

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В ближайшие выходные жители трех районов Перми останутся без холодной воды. Об этом сообщает компания «Новогор-Прикамье».

В субботу, 22 февраля, из-за аварийно-восстановительных работ отключат воду в Мотовилихинском районе Перми. С 09:00 до 19:00 без воды останутся дома по адресам: бульвар Гагарина, 58А, 60, 60Б, 62, 62/2, 62А, 62А/2, 64, 66 и 66А.

Также в субботу с 09:30 до 19:30 отключат воду в домах в Свердловском районе:

-Максима Горького, 66, 72;

-Николая Островского, 59, 60А, 63, 66, 68, 69, 70, 72А, 93;

- Рабоче-Крестьянская, 22, 25, 30;

- Революции, 16, 18;

- Серединная, 19А;

- Тимирязева, 11, 15, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 9;

- Фонтанная, 14, 16, 9.

Кроме того, отключение воды в Перми произойдет и, во вторник, 25 февраля. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться в Индустриальном районе. С 09:00 до 18:00 отключат холодную воду по адресам:

- Грибоедова, 130;

- Лизы Чайкиной, 22, 25, 28;

- Олега Кошевого, 29, 31, 33, 34, 40;

- Подводников, 75, 83А, 87, 92, 94, 96;

- Рязанская, 19, 80, 97А;

- Шахтерская, 26.

ИСТОЧНИК KP.RU