2020-02-19T06:37:57+03:00
Общество

В выходные три района Перми останутся без воды

Отключение воды в Перми произойдет из-за планово-восстановительных работ
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жителям районов придется запастись водойЖителям районов придется запастись водойФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В ближайшие выходные жители трех районов Перми останутся без холодной воды. Об этом сообщает компания «Новогор-Прикамье».

В субботу, 22 февраля, из-за аварийно-восстановительных работ отключат воду в Мотовилихинском районе Перми. С 09:00 до 19:00 без воды останутся дома по адресам: бульвар Гагарина, 58А, 60, 60Б, 62, 62/2, 62А, 62А/2, 64, 66 и 66А.

Также в субботу с 09:30 до 19:30 отключат воду в домах в Свердловском районе:

-Максима Горького, 66, 72;

-Николая Островского, 59, 60А, 63, 66, 68, 69, 70, 72А, 93;

- Рабоче-Крестьянская, 22, 25, 30;

- Революции, 16, 18;

- Серединная, 19А;

- Тимирязева, 11, 15, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 9;

- Фонтанная, 14, 16, 9.

Кроме того, отключение воды в Перми произойдет и, во вторник, 25 февраля. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться в Индустриальном районе. С 09:00 до 18:00 отключат холодную воду по адресам:

- Грибоедова, 130;

- Лизы Чайкиной, 22, 25, 28;

- Олега Кошевого, 29, 31, 33, 34, 40;

- Подводников, 75, 83А, 87, 92, 94, 96;

- Рязанская, 19, 80, 97А;

- Шахтерская, 26.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонтно-производственному управлению филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» исполнилось 90 лет
«Поехали на выезд и поплыли». «Молот-Прикамье» уступил "Зауралью" в последнем матче сезоне
«Машины загорелись» В ДТП на трассе в Пермском крае погибли люди
«Разлетелся по всей дороге». В Перми внедорожник столкнулся с автобусом
«Все было в огне». На пожаре в Прикамье погибли три человека
В Перми с поста замглавы администрации губернатора ушел Дмитрий Пучко
В выходные три района Перми останутся без воды
В Перми из-за теплой погоды закрыли городские катки
«У малыша искусаны голова и шея». Бродячую собаку, напавшую на 2-летнего ребенка, доставили в приют
В состав сборной России по баскетболу вошли два игрока «Пармы»
«Пациентов эвакуировали». В Прикамье в городской больнице произошел пожар
В Прикамье родители жестоко избивали своих пятерых детей
В Прикамье закрыли опасное для здоровья кафе
В Прикамье Арменка из «Реальных пацанов» будет сдавать ЕГЭ вместе с дочкой
В пяти районах Пермского края вводят карантин
Руководитель аппарата администрации Елена Анисимова переходит в правительство Прикамья
Из Перми откроют прямой перелет до Еревана
В Пермь привезут главный хоккейный трофей - «Кубок Гагарина»
В Перми в гараже нашли тела молодого мужчины и его подруги
«Пермская езда» или «Зеленая миля»? Пермяки предлагают название для транспортной карты
Появилось видео с места аварии в Перми, где погиб мужчина
В Перми сборная России по баскетболу сразится с командой Северной Македонии
«Чудом смогла вырваться». В Прикамье отчим надругался над падчерицей