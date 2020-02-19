В Перми из-за теплой погоды закрыли городские катки

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:22:53+03:00

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На этой неделе в Перми преобладает теплая погода. В некоторые дни, согласно прогнозам синоптиков, температура поднимется до +1…+2 градусов, в связи с оттепелью городские катки закрыли.

Из-за погодных условий массовое катание отменяется во вторник, 18 февраля, и в среду, 21 февраля, на всех катках, участвующих в проекте «ледовый сезон».

Так, по прогнозам синоптиков, скоро в Прикамье наступит весна, которая ожидается очень теплой и бурной. Она грозит сильным половодьем. Дачникам и огородникам также следует учесть особенности погоды-2020

ИСТОЧНИК KP.RU