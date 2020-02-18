2020-02-18T20:28:12+03:00
Происшествия

«У малыша искусаны голова и шея». Бродячую собаку, напавшую на 2-летнего ребенка, доставили в приют

Мальчик госпитализирован
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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- Бригады ловцов возле магазина «Светофор» обнаружили и отловили собаку без владельца, она доставлена в муниципальный приют, - рассказали в МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек».

Напомним, вчера мы писали о том, что в Индустриальном районе Перми, на улице Рязанская, бездомная собака напала на маленького мальчика и искусала его. Ребенку вызвали «скорую помощь».

- Вызов поступил в 16.02, прибывшая бригада зафиксировала у мальчика укусы головы и шеи, - уточнили в «скорой». - Ребенок в сознании, госпитализирован в детское отделение стоматологической клиники ПГМУ.

После сообщения об укусе ребенка, Пермская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек направила на место происшествия ловцов, которые и обнаружили собаку.

- Отметим, ранее информация о нахождении животных без владельцев по данному адресу и на ближайшей территории к нам не поступала, - сообщили в службе. - Информацию о местах нахождения безнадзорных собак необходимо направлять по электронной почте otlov.perm@mail.ru или оставлять по телефону 263-14-94. Обращение будет принято в работу только в случае сообщения полного имени (фамилия, имя, отчество), контактного телефона и адреса, по которому находятся безнадзорные животные. В приоритете остаются заявки, поступившие на отлов собак вблизи социально значимых учреждений города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«У малыша искусаны голова и шея». Бродячую собаку, напавшую на 2-летнего ребенка, доставили в приют
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