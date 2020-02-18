В состав сборной России по баскетболу вошли два игрока «Пармы»

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:43:12+03:00

Они примут участие в отборочном матче чемпионата Европы, который пройдет в Перми

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Сборная России по баскетболу приступила к тренировкам в преддверии в преддверии отборочных матчей чемпионата Европы. Первая игра состоится с Италией. Она пройдет в Неаполе 20 февраля. А затем игроки российской сборной чартерным рейсом переберутся в Пермь, где продолжат подготовку к матчу с Северной Македонией.

Игра с Северной Македонии состоится 23 февраля в УДС «Молот» и станет первой домашней для команды Сергея Базаревича. и Северной Македонией.

В состав сборной России вошли два игрока «Пармы»: защитник Максим Григорьев и форвард Евгений Валиев,

Напомним, 41-й чемпионат Европы по баскетболу среди мужских сборных пройдет с 17 августа по 3 сентября 2021 года. Матчи состоятся в Праге, Тбилиси, Милане, Кельне и Берлине.

Соперниками россиян по группе B, помимо Северной Македонии и Италии, станет сборная Эстонии.

ИСТОЧНИК KP.RU