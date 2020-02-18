2020-02-18T18:43:12+03:00
Спорт

В состав сборной России по баскетболу вошли два игрока «Пармы»

Они примут участие в отборочном матче чемпионата Европы, который пройдет в Перми
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: сайт Федерации БаскетболаФото: сайт Федерации Баскетбола
Изменить размер текста:

Сборная России по баскетболу приступила к тренировкам в преддверии в преддверии отборочных матчей чемпионата Европы. Первая игра состоится с Италией. Она пройдет в Неаполе 20 февраля. А затем игроки российской сборной чартерным рейсом переберутся в Пермь, где продолжат подготовку к матчу с Северной Македонией.

Игра с Северной Македонии состоится 23 февраля в УДС «Молот» и станет первой домашней для команды Сергея Базаревича. и Северной Македонией.

В состав сборной России вошли два игрока «Пармы»: защитник Максим Григорьев и форвард Евгений Валиев,

Напомним, 41-й чемпионат Европы по баскетболу среди мужских сборных пройдет с 17 августа по 3 сентября 2021 года. Матчи состоятся в Праге, Тбилиси, Милане, Кельне и Берлине.

Соперниками россиян по группе B, помимо Северной Македонии и Италии, станет сборная Эстонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В состав сборной России по баскетболу вошли два игрока «Пармы»
«Пациентов эвакуировали». В Прикамье в городской больнице произошел пожар
В Прикамье родители жестоко избивали своих пятерых детей
В Прикамье закрыли опасное для здоровья кафе
В Прикамье Арменка из «Реальных пацанов» будет сдавать ЕГЭ вместе с дочкой
В пяти районах Пермского края вводят карантин
Руководитель аппарата администрации Елена Анисимова переходит в правительство Прикамья
Из Перми откроют прямой перелет до Еревана
В Пермь привезут главный хоккейный трофей - «Кубок Гагарина»
В Перми в гараже нашли тела молодого мужчины и его подруги
«Пермская езда» или «Зеленая миля»? Пермяки предлагают название для транспортной карты
Появилось видео с места аварии в Перми, где погиб мужчина
В Перми сборная России по баскетболу сразится с командой Северной Македонии
«Чудом смогла вырваться». В Прикамье отчим надругался над падчерицей