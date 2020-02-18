«Пациентов эвакуировали». В Прикамье в городской больнице произошел пожар

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:19:56+03:00

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Во вторник, 18 февраля, в три часа дня в инфекционном отделении Кунгурской городской больницы, находящейся по улице Гоголя, повалил дым. Сработала пожарная сигнализация.

В больницу срочно выехали спасатели ГОР-2, пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы города Кунгура.

Выяснилось, что произошло короткое замыкание в электрощите, отчего и произошел пожар. Пожарные и спасатели эвакуировали из здания врачей и пациентов. Огонь был быстро потушен. Как сообщили в Кунгурской городской службе спасения, пострадавших при пожаре не было.

Ранее мы писали о том, что в Перми на вертолетном заводе «Редуктор-ПМ» произошла вспышка. Слесарь-сборщик получил ожоги лица и кистей рук и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU