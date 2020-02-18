«Пациентов эвакуировали». В Прикамье в городской больнице произошел пожар
Во вторник, 18 февраля, в три часа дня в инфекционном отделении Кунгурской городской больницы, находящейся по улице Гоголя, повалил дым. Сработала пожарная сигнализация.
В больницу срочно выехали спасатели ГОР-2, пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы города Кунгура.
Выяснилось, что произошло короткое замыкание в электрощите, отчего и произошел пожар. Пожарные и спасатели эвакуировали из здания врачей и пациентов. Огонь был быстро потушен. Как сообщили в Кунгурской городской службе спасения, пострадавших при пожаре не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU