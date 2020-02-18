В Прикамье родители жестоко избивали своих пятерых детей

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:49:44+03:00

Горе-отец проведет за колючей проволокой больше трех лет.

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Три девочки и два мальчика в одной из кунгурских семей жили в постоянном страхе. Ни самая маленькая полуторагодовалая малышка, ни старший паренек, которому недавно исполнилось 11 лет, не могли избежать побоев и оскорблений.

Подчас им нечего было поесть, не во что одеться. В конце концов, кунгурские следователи возбудили сразу два уголовных дела против 43-летней матери и 37-летнего отца: по статьям об истязании несовершеннолетних и о неисполнении обязанностей по их воспитанию.

- Детям систематически наносили побои, жестоко обращаясь с ними, причиняли физические страдания, они проживали в антисанитарных условиях и не были обеспечены в полной мере продуктами питания и одеждой, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Всех пятерых детей изъяли из семьи, а обвиняемых лишили родительских прав и судили.

- Женщине назначено условное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев, ее супруг проведет в колонии общего режима 3 года 6 месяцев, - сообщили следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU