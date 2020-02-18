2020-02-18T16:49:44+03:00
Происшествия

В Прикамье родители жестоко избивали своих пятерых детей

Их приговорили к длительным срокам
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Горе-отец проведет за колючей проволокой больше трех лет.Горе-отец проведет за колючей проволокой больше трех лет.
Изменить размер текста:

Три девочки и два мальчика в одной из кунгурских семей жили в постоянном страхе. Ни самая маленькая полуторагодовалая малышка, ни старший паренек, которому недавно исполнилось 11 лет, не могли избежать побоев и оскорблений.

Подчас им нечего было поесть, не во что одеться. В конце концов, кунгурские следователи возбудили сразу два уголовных дела против 43-летней матери и 37-летнего отца: по статьям об истязании несовершеннолетних и о неисполнении обязанностей по их воспитанию.

- Детям систематически наносили побои, жестоко обращаясь с ними, причиняли физические страдания, они проживали в антисанитарных условиях и не были обеспечены в полной мере продуктами питания и одеждой, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Всех пятерых детей изъяли из семьи, а обвиняемых лишили родительских прав и судили.

- Женщине назначено условное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев, ее супруг проведет в колонии общего режима 3 года 6 месяцев, - сообщили следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В состав сборной России по баскетболу вошли два игрока «Пармы»
«Пациентов эвакуировали». В Прикамье в городской больнице произошел пожар
В Прикамье родители жестоко избивали своих пятерых детей
В Прикамье закрыли опасное для здоровья кафе
В Прикамье Арменка из «Реальных пацанов» будет сдавать ЕГЭ вместе с дочкой
В пяти районах Пермского края вводят карантин
Руководитель аппарата администрации Елена Анисимова переходит в правительство Прикамья
Из Перми откроют прямой перелет до Еревана
В Пермь привезут главный хоккейный трофей - «Кубок Гагарина»
В Перми в гараже нашли тела молодого мужчины и его подруги
«Пермская езда» или «Зеленая миля»? Пермяки предлагают название для транспортной карты
Появилось видео с места аварии в Перми, где погиб мужчина
В Перми сборная России по баскетболу сразится с командой Северной Македонии
«Чудом смогла вырваться». В Прикамье отчим надругался над падчерицей