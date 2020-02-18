В Прикамье родители жестоко избивали своих пятерых детей
Три девочки и два мальчика в одной из кунгурских семей жили в постоянном страхе. Ни самая маленькая полуторагодовалая малышка, ни старший паренек, которому недавно исполнилось 11 лет, не могли избежать побоев и оскорблений.
Подчас им нечего было поесть, не во что одеться. В конце концов, кунгурские следователи возбудили сразу два уголовных дела против 43-летней матери и 37-летнего отца: по статьям об истязании несовершеннолетних и о неисполнении обязанностей по их воспитанию.
- Детям систематически наносили побои, жестоко обращаясь с ними, причиняли физические страдания, они проживали в антисанитарных условиях и не были обеспечены в полной мере продуктами питания и одеждой, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Всех пятерых детей изъяли из семьи, а обвиняемых лишили родительских прав и судили.
- Женщине назначено условное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев, ее супруг проведет в колонии общего режима 3 года 6 месяцев, - сообщили следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU