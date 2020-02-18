В Прикамье закрыли опасное для здоровья кафе
Специалисты Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения
Кафе закрыли на 30 днейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Чусовом закрыли опасное для жизни и здоровья кафе «от заката до рассвета». В ходе проверки там нашли множественные нарушения санитарного законодательства.
Специалисты ведомства обнаружили нарушения проведении текущего ремонта в здании, условий хранения и реализации продукции. А также не соблюдались условия труда сотрудников и нарушен процесс приготовления пищи.
Результаты проверки были направлены в городской суд, который признал руководство заведения виновным. Директора привлекли к административной ответственности. Заведение закрыли на месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU