В Прикамье Арменка из «Реальных пацанов» будет сдавать ЕГЭ вместе с дочкой
В среду, 19 февраля, в Пермском крае пройдет Единый день сдачи ЕГЭ вместе с родителями. В краевом центре экзамен можно пройти в пермской школе №42, расположенной на улице Нестерова, 18, начало – в 9.40.
Придет на проверочную сдачу заданий единого госэкзамена и актер Армен Бежанян, сыгравший роль Арменки в сериале «Реальные пацаны».
Посмотреть, как взрослые пермяки сдают ЕГЭ, придет также министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.
- В этом году родители напишут сокращенный вариант экзаменационной работы по истории, - сообщили в краевом минобре. - С собой обязательно иметь паспорт, черную гелевую ручку, при желании - бутылку воды без этикетки и шоколадку.
ИСТОЧНИК KP.RU