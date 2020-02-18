2020-02-18T15:07:25+03:00
Общество

В Прикамье Арменка из «Реальных пацанов» будет сдавать ЕГЭ вместе с дочкой

Завтра родители вместе с детьми могут проверить свои знания
Андрей МАТЛИН
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Завтра можно будет сдать ЕГЭ вместе с детьми. Фото: краевой минобр.Завтра можно будет сдать ЕГЭ вместе с детьми. Фото: краевой минобр.
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В среду, 19 февраля, в Пермском крае пройдет Единый день сдачи ЕГЭ вместе с родителями. В краевом центре экзамен можно пройти в пермской школе №42, расположенной на улице Нестерова, 18, начало – в 9.40.

Придет на проверочную сдачу заданий единого госэкзамена и актер Армен Бежанян, сыгравший роль Арменки в сериале «Реальные пацаны».

Посмотреть, как взрослые пермяки сдают ЕГЭ, придет также министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

- В этом году родители напишут сокращенный вариант экзаменационной работы по истории, - сообщили в краевом минобре. - С собой обязательно иметь паспорт, черную гелевую ручку, при желании - бутылку воды без этикетки и шоколадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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