2020-02-18T14:55:32+03:00
Общество

В пяти районах Пермского края вводят карантин

Предписание подписал главный санитарный врач
Лилия Абибулаева
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Если заболели, сразу стоит обратиться к врачуЕсли заболели, сразу стоит обратиться к врачуФото: Василий Вахрин
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В большинстве районов Пермского края, согласно данным Роспотребнадзора уровень заболевания ОРВИ и гриппом снизился, но есть территории, где количество заболевших не уменьшилось.

С 18 февраля карантин в учебных заведениях вводится в пяти районах края: Пермском, Кунгурском, Чердынском районах, Березниках.

В ведомстве отмечают, что в целом количество заболевших уменьшилось. Также специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать простые правила для профилактики: избегать мест массового скопления людей, тщательно мыть руки, кашлять и чихать в носовые платки, желательно одноразовые. Если заболели, сразу стоит обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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