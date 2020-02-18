В пяти районах Пермского края вводят карантин

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:55:32+03:00

Если заболели, сразу стоит обратиться к врачу Фото: Василий Вахрин

Изменить размер текста: A A

В большинстве районов Пермского края, согласно данным Роспотребнадзора уровень заболевания ОРВИ и гриппом снизился, но есть территории, где количество заболевших не уменьшилось.

С 18 февраля карантин в учебных заведениях вводится в пяти районах края: Пермском, Кунгурском, Чердынском районах, Березниках.

В ведомстве отмечают, что в целом количество заболевших уменьшилось. Также специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать простые правила для профилактики: избегать мест массового скопления людей, тщательно мыть руки, кашлять и чихать в носовые платки, желательно одноразовые. Если заболели, сразу стоит обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU