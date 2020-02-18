2020-02-18T14:13:19+03:00
Общество

Руководитель аппарата администрации Елена Анисимова переходит в правительство Прикамья

Она может возглавить кабинет министров
Лилия Абибулаева
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Елена Анисимова с 2011 года занимала пост руководителя аппарата городской администрации.Елена Анисимова с 2011 года занимала пост руководителя аппарата городской администрации.Фото: Василий Вахрин
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Елена Анисимова переходит на работу в администрацию губернатора Пермского края. Издание «Business Class» сообщает о том, что об этом сообщили во вторник, 18 февраля, во время заседания комитета городской думы по экономическому развитию.

Издание сообщает, что Анисимова может занять должность заместителя председателя правительства и возглавить аппарат кабинета министров. Кто займет ее место в городской администрации, пока неизвестно.

Елена Анисимова с 2011 года занимала пост руководителя аппарата городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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