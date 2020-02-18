Руководитель аппарата администрации Елена Анисимова переходит в правительство Прикамья
Она может возглавить кабинет министров
Елена Анисимова с 2011 года занимала пост руководителя аппарата городской администрации.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
Елена Анисимова переходит на работу в администрацию губернатора Пермского края. Издание «Business Class» сообщает о том, что об этом сообщили во вторник, 18 февраля, во время заседания комитета городской думы по экономическому развитию.
Издание сообщает, что Анисимова может занять должность заместителя председателя правительства и возглавить аппарат кабинета министров. Кто займет ее место в городской администрации, пока неизвестно.
Елена Анисимова с 2011 года занимала пост руководителя аппарата городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU