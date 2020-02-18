Из Перми откроют прямой перелет до Еревана

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:10:20+03:00

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила от Росавиации разрешение на осуществление регулярных рейсов из Перми до Еревана. Сколько будет вылетов в неделю, пока неизвестно.

Не так давно Росавиация выдала разрешение компании "Azur air" на перелеты по маршруту «Пермь - Бургас (Болгария)». Представители компании подавали запрос на два вылета в неделю в Болгарию на летний сезон 2020. Но получение допуска еще не значит формирование летной программы.

Напомним, ранее мы писали о том, что из Перми могут запустить третий рейс в Прагу. Еще один рейс в пятницу или в воскресенье позволил бы летать в Прагу на выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU