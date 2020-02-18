За неделю прикамские охотники добыли 15 волков

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:10:42+03:00

Всего с начала года отстрелили 74 волка

Изменить размер текста: A A

Министерство природы Пермского края контролирует численность волков в крае. На территориях районов, где замечены хищники, сформированы отряды охотников, также работники лесных хозяйств контролируют передвижение волков.

За последнюю неделю с 10 по 16 февраля на территории Пермского края добыли 15 волков. Всего с начала года добыто 74 волка.

В Чусовском районе добыто 5 волков, в Ильинском и Суксунском районе добыто по 3 волка. В Чердынском и Большесосновском – 2 особи волка.

В минприроды отмечают, что если вы заметили волка, незамедлительно сообщить в управление по охране и использованию объектов животного мира Минприроды Пермского края - (342) 236 37 08.

ИСТОЧНИК KP.RU