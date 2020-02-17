Правительство Пермского края покинули два чиновника

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:37:17+03:00

Оба чиновника могут перейти в команду бывшего губернатора в министерстве экономического развития России Фото: Василий Вахрин

Ранее они состояли в команде экс-губернтора Максима Решетникова

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В правительстве Прикамье произошли кадровые перестановки. Два чиновника из команды Максима Решетникова ушли со своих мест. Издание «Ъ-Прикамье» сообщает о том, что заявление об увольнении подала глава аппарата кабинета министров, заместитель председателя правительства Елена Лопаева и заместитель главы аппарата краевого правительства Назим Султанов.

В правительстве прикамья прокомментировали увольнение Елены Лопатиной.

- Она уволилась с должности по собственному желанию. Дальнейшие планы не известны, - прокомментировали в ведомстве.

Издание сообщает, что оба чиновника могут перейти в команду бывшего губернатора в министерстве экономического развития России.

Напомним, ранее мы писали о том, что Дмитрий Махонин возмутился состоянием улиц на Тихом Компросе. Врио губернатора продолжает проверять улицы города

ИСТОЧНИК KP.RU