Правительство Пермского края покинули два чиновника
В правительстве Прикамье произошли кадровые перестановки. Два чиновника из команды Максима Решетникова ушли со своих мест. Издание «Ъ-Прикамье» сообщает о том, что заявление об увольнении подала глава аппарата кабинета министров, заместитель председателя правительства Елена Лопаева и заместитель главы аппарата краевого правительства Назим Султанов.
В правительстве прикамья прокомментировали увольнение Елены Лопатиной.
- Она уволилась с должности по собственному желанию. Дальнейшие планы не известны, - прокомментировали в ведомстве.
Издание сообщает, что оба чиновника могут перейти в команду бывшего губернатора в министерстве экономического развития России.
Напомним, ранее мы писали о том, что Дмитрий Махонин возмутился состоянием улиц на Тихом Компросе. Врио губернатора продолжает проверять улицы города
ИСТОЧНИК KP.RU