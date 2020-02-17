2020-02-17T11:52:44+03:00
Происшествия

20-летняя жительница Прикамья вызвалась помочь пьяной женщине, а потом ограбила ее

Девушка сдернула украшения и убежала
Лилия Абибулаева
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По горячим следам злоумышленницу задержали.По горячим следам злоумышленницу задержали.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы. Девушка обвиняется в ограблении местной жительницы.

59-летняя жительница Чусового возвращалась домой. Женщина была пьяна. К ней подошла девушка и предложила помочь довести ее до дома. В подъезде девушка сорвала с потерпевшей ювелирные украшения, а из кармана верхней одежды забрала сотовый телефон и скрылась.

В общей сложности девушка нанесла женщине ущерб в размере 30 тысяч рублей.

По горячим следам злоумышленницу задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжается предварительное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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