17 Февр. 2020 2020-02-17T11:13:49+03:00

В 2019 году пермский «Уралхим» направил 140 миллионов рублей на охрану природы.

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Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвел итоги деятельности по охране окружающей среды в 2019 году. За год затраты на природоохранные мероприятия составили 141 млн руб. (без НДС), что соответствует уровню 2018 года.

Предприятие работает без превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Сбросов стоков в открытые водоемы филиал «ПМУ» не производит: все они передаются на доочистку сторонней организации по договору. Плата за эту услугу является существенной частью расходов на природоохранные мероприятия. На заводе ведется раздельный сбор отходов: металлолом, макулатура, полипропиленовая тара, отработанные минеральные масла передаются на вторичную переработку.

Контроль состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны производственной площадки филиала «ПМУ» проводился по договорам со специализированными организациями, имеющими аккредитованные лаборатории. Всего в течение 2019 года было отобрано 400 проб на содержание аммиака и 400 проб на содержание диоксида азота. Ни в одной из них не было превышения предельно допустимых концентраций этих веществ.

Подтверждением активной работы филиала «ПМУ» в направлении охраны окружающей среды является успешное прохождение в ноябре 2019 года аудита Bureau Veritas Certification на соответствие требованиям международного стандарта в области экологии ISO 14001:2015. Кроме того, Международная ассоциация производителей минеральных удобрений в минувшем году признала филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» лучшим в мире среди предприятий отрасли по ответственному управлению производством.

- Забота об окружающей среде – приоритет в работе компании «УРАЛХИМ», - говорит директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми Алексей Аверьянов. - Филиал «ПМУ» не только выполняет все требования российского законодательства в этом направлении, но и постоянно совершенствуется, чтобы соответствовать высоким международным экологическим стандартам. В рамках корпоративной экологической политики мы реализуем и просветительские проекты, направленные на формирование соответствующих ценностей у населения в регионе присутствия.

В 2019 году Благотворительный экологический фонд «Обитаемый Урал» при поддержке филиала «ПМУ» запустил приложение для мобильных устройств о раздельном сборе мусора «Чистая Пермь». Благодаря спонсорской помощи компании «УРАЛХИМ» на территории подшефной предприятию школе №132 был организован экологический маршрут. Специалисты завода провели в подшефных учебных заведениях уроки экологии.

Подробная информация обо всех аспектах природоохранной деятельности филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2019 году традиционно будет представлена в ежегодном экологическом отчете предприятия. Он выйдет из печати весной и будет разослан по почте в государственные и муниципальные органы власти, общественные организации, вузы Пермского края и другие учреждения.