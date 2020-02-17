С начала года пермяки вызывали «скорую» 45 тысяч раз
- Работы было очень много, - сообщили в пресс-службе «скорой медицинской помощи». Новый год начался для пермских медиков тяжело. Около 1500 вызовов за сутки и 45 504 - с начала года. В 18 138 случаев пациентов госпитализировали. Медики связывают такое количество вызовов с эпидемией гриппа и ОРВИ.
В среднем «скорая» доезжала до пациента за 16 минут. Медики отметили, чтобы сократить время прибытия необходимо, чтобы водители пропускали «скорую», а управляющие компании чистили дворы.
Помимо простудных заболеваний «скорую» вызывали из-за боли в сердце, нарушений в системе кровообращения.
- К нашему огорчению, существенно выросло число вызовов к тем, кто страдает от болезней системы кровообращения. Гипертоническая болезнь – целых 6 586 вызовов (против 5 944 в декабре), ишемическая болезнь сердца – 2 387 вызовов (в декабре – 2 257), 120 из них – острый инфаркт миокарда, - отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU