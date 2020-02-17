2020-02-17T10:57:22+03:00
Общество

В Прикамье приставы нашли должника благодаря включенной лампе

Мужчина задолжал крупную сумму по алиментам и решил спрятаться
Лилия Абибулаева
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В отношении него возбудили уголовное делоВ отношении него возбудили уголовное делоФото: Василий Вахрин
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В отделе судебных приставов в Краснокамске был исполнительный материал в отношении местного жителя. Мужчина был обязан перечислять деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка, но не делал этого.

У должника накопился приличный долг. Он должен был заплатить более 180 тысяч рублей. Мужчину уведомили, что если не будет выполнять свои обязанности, последует суровое наказание. Должник решил спрятаться от приставов. И сделать это в собственной квартире.

Пристав ежедневно навешал должника, но тот не выходил на связь. Однажды утром пристав заметил в квартире мужчины свет, но на стук в дверь он не отозвался. Через некоторое время мужчина понял, что просчитался, погасил свет и вышел к приставу.

В отношении него возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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