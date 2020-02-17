17 Февр. 2020 2020-02-17T10:57:27+03:00

Специалисты компании помогают в подготовке к чемпионату и входят в состав экспертной комиссии

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С 11 по 14 февраля в Березниковском политехническом техникуме прошел региональный этап международного чемпионата WorldSkills. Второй год поддержку в организации чемпионата оказывает филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Одной из девяти площадок для проведения регионального этапа стал Березниковский политехнический техникум. В этом году здесь были организованы площадки для проведения чемпионата по пяти направлениям. В компетенции «Промышленная механика и монтаж» участвовали шесть студентов учебных учреждений Пермского края. Они показывали теоретические и практические знания в токарных и фрезерных работах, а также в сварочном деле.

«Азот» поддерживает международное движение WorldSkills

Для выполнения задания «Сборка редуктора» специалисты филиала «Азот» – сотрудники ремонтно-механического цеха ремонтно-производственного управления изготовили почти 50 самых трудоемких и требующих особой точности деталей корпуса редуктора – подшипники, шкивы и муфты. Менее сложные – валы, подшипниковые втулки – делают сами конкурсанты. Также азотчики изготовили режущий инструмент, которым студенты будут пользоваться во время выполнения задания.

Два специалиста «Азота» – Владислав Чернавин, начальник механического отделения РМЦ РПУ, и Анатолий Бахановский, начальник производственно-технического бюро РПУ, – вошли в состав экспертной комиссии. На протяжении трех дней конкурса они оценивали конкурсантов компетенции «Промышленная механика и монтаж».

- Руководители и специалисты филиала «Азот» эффективно сотрудничают с образовательными организациями края в подготовке квалифицированных специалистов химической отраслиЮ – говорит заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу Ольга Евтина. - Для нас важна качественная подготовка будущих кадров. Участие студентов в международном движении WorldSkills – их собственный весомый вклад в будущую карьеру. Это всемирная программа, а к мировым стандартам нужно стремиться, чтобы поддерживать высокий профессиональный уровень.