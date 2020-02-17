В Прикамье ветеранам начнут оказывать лечебно-диагностическую помощь нового вида

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:56:02+03:00

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Весной этого года в Пермском госпитале для ветеранов установят новое оборудование - это лечебное учреждение победило в федеральном конкурсе, который объявил фонд «Память поколений» в рамках празднования 75-летия Победы.

На выигранные 20 миллионов рублей Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн приобретет и установит уникальное оборудование.

Победу в конкурсе принес проект, который предполагает создание нового направления лечебно-диагностической работы. Связано оно с ранним выявлением рисков падения и переломов у лиц пожилого возраста.

По данным ВОЗ, полностью восстанавливаются после переломов лишь около четверти пожилых людей.

- Не секрет, что одной из самых распространенных причин переломов у людей в возрасте являются падения, - объясняют в краевом минздраве. - Пациенты чаще всего жалуются на два фактора: на головокружение и нарушение равновесия, причинами которых являются сердечно-сосудистые заболевания. Для диагностики таких заболеваний госпиталю будет подарен современный УЗИ-аппарат экспертного класса ACUSON S1000 Siemens. Он оснащен чувствительными датчиками, позволяющими исследовать сосуды головного мозга и шеи для раннего выявления патологии.

Также для выявления нарушений координации движений у ветеранов будет приобретен стабилограф - устройство для диагностики функции равновесия человека. Кроме того, в рамках модернизации гериатрического центра, у госпиталя появится рентгеновский остеоденситометр STRATOS. Он предназначен для диагностики остеопороза. Оборудование позволяет выявить категорию хрупких пациентов, имеющих факторы риска ранних переломов.

- Реализация этого проекта стала возможной благодаря слаженной работе Министерства здравоохранения Пермского края и инициативе коллектива госпиталя под руководством А.В. Репникова, - отметили в лечебном учреждении. - В результате в Пермском крае будет создано новое направление в оказании квалифицированной лечебно-диагностической помощи ветеранам.

Как отмечают в краевом минздраве, в Прикамье регулярно обновляется оборудование в медицинских учреждениях. В прошлом году закуплено более 330 единиц современной медицинской техники на сумму 1,25 миллиарда рублей. В больницы региона приобретаются новые маммографы, флюорографы, рентгенодиагностические комплексы, ультразвуковое оборудование, аппараты искусственной вентиляции лёгких, томографы, ангиографические комплексы. Средства на них направлены в том числе в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU