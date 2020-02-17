2020-02-17T09:53:15+03:00
Происшествия

В Перми умер мужчина, который упал в шахту лифта

При падении он получил травму головы и переломы
Лилия Абибулаева
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Пермяк упал в шахту примерно с высоты четвертого этажа и через десять дней скончался в больнице.Пермяк упал в шахту примерно с высоты четвертого этажа и через десять дней скончался в больнице.Фото: Василий Вахрин
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В Ленинском районе Перми 5 февраля в шахту лифта упал мужчина. В доме велись ремонтные работы по замене лифтового оборудования. Пермяк упал в шахту примерно с высоты четвертого этажа и через десять дней скончался в больнице.

По словам местных жителей, мужчина часто шумел и вел себя непристойно. Как так получилось, что он упал в шахту неизвестно. Местные сообщили, что около 11 утра услышали крики из шахты лифта и вызвали «скорую». Мужчину с травмой головы и переломами отправили в реанимацию. Через 10 дней, 15 февраля пермяк скончался в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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