2020-02-17T09:40:07+03:00
Общество

В Перми улицу Карпинского планируют расширить до шести полос

Максимальная цена контракта составила 446 миллионов рублей
Лилия Абибулаева
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Планировочное время окончания работ – 20 октября 2021 годаПланировочное время окончания работ – 20 октября 2021 годаФото: Василий Вахрин
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В Перми объявили аукцион на расширение улицы Карпинского. Издание «Business Class» сообщает о том, что к 2021 году планируют реконструировать участок улицы Карпинского от Архитектора Свиязева до Советской армии.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен расширить улицу с четырех полос до шести. Общая длинна трассы составит 1248,7 метров, а общая ширина улицы по внешним границам тротуаров после реконструкции должна составлять от 33 до 44 метров.

Проект реконструкции выполнила компания ООО «НИИ-ПРИИ «СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ». Планировочное время окончания работ – 20 октября 2021 года.

Начальная цена контракта - 446 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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