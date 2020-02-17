2020-02-17T09:11:44+03:00
Общество

Пермякам предлагают выбрать название транспортной карте

Прием заявок продолжится до 19 февраля
Лилия Абибулаева
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Пока поступило 424 идеиПока поступило 424 идеиФото: Василий Вахрин
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На данный момент 607 пермяков приняли участие в выборе названии транспортной карте. В Москве - «тройка», в Питере - «подорожник». Пермские власти предложили горожанам подумать над «именем» нашей карты.

Пока поступило 424 идеи: «Попутная», «Транзитка», «Экономка», «Медвежонок», «Телепорт», «Perm pass», «Потапыч», «Е-карта» (единая карта для оплаты проезда), «Мята», «Разгуляй» (Первый трамвайный парк находился в Разгуляе), «Пармка» (в честь Перми Великой), «Мед», «Удобная», «Выручайка», «Поехали», «Союз» (так как объединяет несколько видов транспорта), «ПяТаК» (Пермская транспортная карта), «ПермячОК» и другие.

Свой вариант можно предложить до 19 февраля, а потом начнется второй этап.

ИСТОЧНИК KP.RU

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