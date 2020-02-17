Пермские таможенники изъяли несколько икон и старинную монету

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:05:05+03:00

За первые месяцы 2020 было возбуждено 19 дел об административных правонарушениях. Фото: Василий Вахрин

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Сотрудники пермской таможни подвели итоги работы за первые месяцы 2020 года. За это время было возбуждено 19 дел об административных правонарушениях. Так, за январь через таможню пытались пронести 12 бутылок алкоголя, денежные средства, культурные ценности и оружие.

Также таможенники изъяли иконы и старинные монеты. В ходе таможенного контроля в аэропорту "Большое Савино" у женщин, выезжающих в Тайланд, Вьетнам и Турцию, были обнаружены иконы. Мужчина пытался вывезти из Перми старинные монеты 1897 года. Все предметы изъяли и направили на искусствоведческую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU