Члены Пермского молодежного центра вошли в общественный совет при ГУ МВД по Пермскому краю

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:04:56+03:00

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Ирина Форсюк, член правления Пермского Молодежного Центра в декабре 2019 года была включена в общественный совет краевой полиции. Общественный совет - это не только совещательный орган, позволяющий полиции "сверять часы" с гражданским сообществом в своей работе. Это еще и элемент обратной связи: члены Общественного совета помогают МВД выстроить диалог с жителями и вовлечь их в конструктивную деятельность. Это и профилактика правонарушений, и пропаганда безопасности дорожного движения, и многие другие направления, где помощь граждан необходима.

Успешное сотрудничество с МВД Пермский молодежный центр ведет уже 5 лет. Такое взаимодействие очень ценно для членов центра

- Общественный совет краевого главка - эффективный инструмент взаимодействия МВД с общественностью. Среди членов совета немало представителей ведущих общественных организаций региона. Поэтому включение представителя от Пермского Молодежного Центра - шаг логичный и оправданный, - отмечает Ирина Форсюк.

За время сотрудничества реализовано множество проектов, некоторые из которых из городских выросли в федеральные и международные программы. Например, "Лайк водителю" работает более чем в 30 регионах России, а также в Казахстане, Армении и Белоруссии. В декабре председатель ПМЦ Михаил Нецветаев презентовал этот проект на Форуме молодёжных организаций СНГ в Государственной Думе РФ. В планах на 20 год - расширить географию проекта еще на несколько стран.

Самыми успешными совместными проектами Ирина Форсюк считает проект "Стоп-Алкоголь "Дорожный вопрос", "Наставник - Школа без уроков".

На будущий год организация большие планы

- Приближается 75-летие победы и поэтому много сил будет вложено в военно - профилактическое воспитание молодежи. В планах провести несколько крупных мероприятий. Конкурс, чтения, экскурсия. И даже поездки к местам боевой славы.

ИСТОЧНИК KP.RU