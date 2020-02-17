2020-02-17T07:44:27+03:00
Происшествия

В Перми легковушка сбила женщину на пешеходном переходе

Пострадавшая получила перелом руки и рану головы
Лилия Абибулаева
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По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушенииПо факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушенииФото: Василий Вахрин
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В Перми в Индустриальном районе произошло ДТП. Авария произошла в 19:21.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, по предварительной информации по улице Мира ехал автомобиль «Киа». На гибкой сцепке он вез автомобиль «ВАЗ». При повороте направо на улице Советской Армии легковушка сбила женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пермячка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 53-летняя женщина получила перелом руки и рану головы. Оказалось, что водитель неоднократно привлекался к административной ответственности.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении

ИСТОЧНИК KP.RU

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