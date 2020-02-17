Жители Перми переживают за ржавеющие в городе троллейбусы
Летом депо закрыли, а троллейбусный парк должны были передать в Березники
Все задаются вопросом, зачем убрали самый экологически чистый вид транспорта?Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Уже больше 7 месяцев троллейбусы пропали с улиц Перми, но не уехали из самого года. Издание «Мой город - Пермь» сообщает о том, что троллейбусы продолжают стоять в городе без движения.
Пермяки очень беспокоятся за их судьбу, ведь под открытым небом, без работы, они ржавеют, приходят в негодность. Жители города предполагают, что в Перми может возникнуть новое кладбище - кладбище троллейбусов.
Некоторые пермяки предлагают устроить там парк развлечений. Все задаются вопросом, зачем убрали самый экологически чистый вид транспорта?
ИСТОЧНИК KP.RU