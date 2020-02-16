«Какой кошмар!». В пермском продуктовом магазине по полкам с овощами бегали крысы
Покупатели магазина на улице Академика Курчатова пожаловались в социальных сетях на стаю крыс, которая спокойно бегала по овощам в магазине.
Местные жители опубликовали видео, где видно, как грызуны копошатся в овощах и фруктах.
В пермском продуктовом магазине полкам с овощами бегали крысы.
Пользователи социальных сетей были в шоке, увидев ролик. Пермяки удивлялись безответственности сотрудников магазина
Напомним, ранее мы писали о том, что в молочных продуктах в магазинах Перми нашли фальсификаты. Проверку проводили Роспотребнадзор и Пермский молодежный центр
ИСТОЧНИК KP.RU