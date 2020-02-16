«Какой кошмар!». В пермском продуктовом магазине по полкам с овощами бегали крысы

16 Февр. 2020 2020-02-16T19:53:36+03:00

Пользователи социальных сетей были в шоке от увиденного. Фото: Подслушано Пермь

Об этом сообщили местные жители [видео]

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Покупатели магазина на улице Академика Курчатова пожаловались в социальных сетях на стаю крыс, которая спокойно бегала по овощам в магазине.

Местные жители опубликовали видео, где видно, как грызуны копошатся в овощах и фруктах.

В пермском продуктовом магазине полкам с овощами бегали крысы.

Пользователи социальных сетей были в шоке, увидев ролик. Пермяки удивлялись безответственности сотрудников магазина

Напомним, ранее мы писали о том, что в молочных продуктах в магазинах Перми нашли фальсификаты. Проверку проводили Роспотребнадзор и Пермский молодежный центр

ИСТОЧНИК KP.RU