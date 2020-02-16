«Это было так круто!» Филипп Киркоров поделился видео с концерта в Перми
Концерт состоялся 14 февраля
Зрители были в восторге от концерта. Фото: Instagram Филиппа Киркорова
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В пятницу, 14 февраля, в Пермь с концертом приезжал Филипп Киркоров. Певец собрал полный зал спортивного комплекса им. Сухарева в Перми. Зрители были в восторге от концерта, да и самому исполнителю понравилось.
- Пермь, это было так круто! Я запомню этот вечер, - написал певец в своем Instagram-аккаунте.
Филипп Киркоров прокомментировал концерт в Перми
В комментариях пермяки благодарили артиста за грандиозное шоу, желали успехов и звали снова посетить Пермь.
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ИСТОЧНИК KP.RU