2020-02-16T13:01:59+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются метель и сильный ветер

Порывы могут достигать 18 м/с
Лилия Абибулаева
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Также по краю возможны гололед и изморозевые отложения.Также по краю возможны гололед и изморозевые отложения.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные явления. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, о том, что в 16 и 17 февраля на Прикамье обрушится метель и сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Также по краю возможны гололед и изморозевые отложения. Из-за неблагоприятных погодных явлений возрастает риск ДТП. Могут образоваться заторы на дорогах. В ведомстве рекомендуют держаться подальше от деревьев и рекламных конструкций.

В начале следующей недели, в понедельник, 17 февраля, днем будет около -6 градусов, возможны осадки. А вот со вторника погода изменится: столбик термометра днем уверенно преодолеет нулевую отметку и, как ожидается, может подняться до +2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются метель и сильный ветер
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