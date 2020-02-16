«Были в неадекватном состоянии» В Перми трое подростков отравились психотропными веществами

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:54:37+03:00

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В субботу, 15 февраля, около 17:00 рядом с крупным торговым центром в Перми обнаружили трех мальчиков. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что дети 11 – 12 лет вели себя неадекватно. Нашел школьников сотрудник охраны торгового центра «Спешиlove».

Мальчикам вызвали бригаду «скорой помощи». Детей с легкой степенью отравления психотропными веществами отправили в детскую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми распространяют опасный наркотик, от которого скончались уже трое мужчин и подросток

ИСТОЧНИК KP.RU